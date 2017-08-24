В Баку задержан нанесший ранения возлюбленой в поликлинике - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В Баку задержан нанесший ранения врачу.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел.

Так, сегодня на территории Сабаильского района житель города Баку Мамедгусейн Аббасов на почве конфликта нанес ранения жительнице столицы Фаизе Эйюбовой. В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 39-го отделения Сабаильского районного управления полиции, М. Аббасов был задержан.

***09:03

В Сабаильском районе Баку произошла поножовщина.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в травматологическом пункте при Городской поликлинике №1 им. А. А. Казимова, расположенной на проспекте Бюльбюля.

По словам работающей здесь врачом Фаизы Ислам гызы Эйюбовой 1972 г.р., она повздорила со своим возлюбленным внутри поликлиники. В этот момент мужчина острым шилом нанес ей несколько ранений. Врач на карете скорой помощи была доставлена в одну из близлежащих больниц.

По факту в Сабаильском районном управлении полиции ведется расследование.

Фото: Руслан Мамедов