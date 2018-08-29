В Баку возлюбленные задохнулись в гараже - ФОТО

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В Баку возлюбленные задохнулись в гараже.
Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Мирали Сейидова в Ясамальском районе.
Прошлой ночью в гараже во дворе пятиэтажного здания в автомобиле марки "Nissan" были обнаружены тела Кенуль Ахадовой 1997 г.р. и Эльвина Зейналова 1990 г.р.
Автомобиль принадлежал К.Ахадовой.
В автомобиле работал кондиционер. Причиной смерти молодых людей стали выхлопные газы.
На место происшествия привлечены сотрудники Ясамальской районной прокуратуры и Ясамальского РУП.
Предположительно, погибшие были в близких отношениях.
По факту возбуждено уголовное дело.
Отметим, что на 7 сентября была запланирована свадьба Э.Зейналова с другой девушкой.
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