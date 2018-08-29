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    В Баку возлюбленные задохнулись в гараже - ФОТО

    На 7 сентября была запланирована свадьба парня с другой девушкой
    © Report

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В Баку возлюбленные задохнулись в гараже. 

    Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Мирали Сейидова в Ясамальском районе. 

    Прошлой ночью в гараже во дворе пятиэтажного здания в автомобиле марки "Nissan" были обнаружены тела Кенуль Ахадовой 1997 г.р. и Эльвина Зейналова 1990 г.р. 

    Автомобиль принадлежал К.Ахадовой. 

    В автомобиле работал кондиционер. Причиной смерти молодых людей стали выхлопные газы. 

    На место происшествия привлечены сотрудники Ясамальской районной прокуратуры и Ясамальского РУП. 

    Предположительно, погибшие были в близких отношениях.

    По факту возбуждено уголовное дело. 

    Отметим, что на 7 сентября была запланирована свадьба Э.Зейналова с другой девушкой. 

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