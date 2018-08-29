В Баку возлюбленные задохнулись в гараже - ФОТО

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Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В Баку возлюбленные задохнулись в гараже.

Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Мирали Сейидова в Ясамальском районе.

Прошлой ночью в гараже во дворе пятиэтажного здания в автомобиле марки "Nissan" были обнаружены тела Кенуль Ахадовой 1997 г.р. и Эльвина Зейналова 1990 г.р.

Автомобиль принадлежал К.Ахадовой.

В автомобиле работал кондиционер. Причиной смерти молодых людей стали выхлопные газы.

На место происшествия привлечены сотрудники Ясамальской районной прокуратуры и Ясамальского РУП.

Предположительно, погибшие были в близких отношениях.

По факту возбуждено уголовное дело.

Отметим, что на 7 сентября была запланирована свадьба Э.Зейналова с другой девушкой.