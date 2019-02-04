Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В Баку возле кладбища обнаружен труп мужчины.

Как сообщили Report в Гарадагской районной прокуратуре, в прокуратуру поступила информация в связи с обнаружением 3 февраля близ кладбища в поселке Локбатан Гарадагского района Баку трупа неизвестного мужчины.

На основе поступившей информации был проведен осмотр места происшествия и трупа при участии сотрудников полиции и прокуратуры. При наружном обследовании на трупе не было обнаружено никаких признаков насилия. В результате совместно осуществленных сотрудниками прокуратуры и полиции неотложных мер было установлено, что найденный труп принадлежит Расиму Орудж оглу Мамедову 1972 г.р.

По факту в Гарадагской районной прокуратуре ведется расследование.

Хафиз Гейдаров