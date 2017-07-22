В Баку возбуждено уголовное дело в связи с незаконной вырубкой деревьев строительной компанией

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ В Генеральной прокуратуре расследованы материалы, поступившие из министерства экологии и природных ресурсов в связи с нанесением природе ущерба в размере 5100 манатов в результате вырубки 5 деревьев различных пород (кипарисов и оливок) во время проведения земляных работ жилищно-строительным кооперативом (МТК) MID-17 на территории Насиминского района столицы.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, в ходе предварительных расследований установлено, что несмотря на то, что в выданном заключении экологической экспертизы позволено проводить работы только на участке без зеленых насаждений, должностные лица МТК допустили незаконную вырубку деревьев, тем самым грубо нарушив требования нормативных актов лесного законодательства.

По данному факту 22 июля 2017 года Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 259.2.3 (незаконная вырубка деревьев) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса.

В настоящее время продолжаются мероприятия в направлении выявления и привлечения всех виновных лиц к уголовной ответственности.

Гражданам, столкнувшимся с аналогичными случаями, рекомендуется обратиться в Генеральную прокуратуру и министерство экологии и природных ресурсов.