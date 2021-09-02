В Баку возбуждено уголовное дело в связи с гибелью матери и ребенка

Возбуждено уголовное дело в связи со смертью матери и ребенка.

Возбуждено уголовное дело в связи со смертью матери и ребенка.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

30 августа примерно в 14:00 в Сабаильскую районную прокуратуру города Баку поступила информация о том, что проживающая на территории Сабаильского района Нифталиева Айтан Ильхам гызы, 1997 года рождения, и ее дочь Нифталиева Таира Рахман гызы, 2020 года рождения, были госпитализированы с многочисленными телесными повреждениями в результате падения из окна квартиры.

Сотрудниками прокуратуры был проведен осмотр места происшествия и выполнены иные надлежащие процессуальные действия.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, Таира Нифталиева скончалась от полученных травм 30 августа, а Айтан Нифталиева - 2 сентября в больнице, где проходила лечение.

По факту прокуратурой Сабаильского района возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана. Назначены соответствующие экспертизы, допрошены свидетели.