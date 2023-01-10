В Баку возбуждено уголовное дело в отношении заведующей детским садом

На основании обращения об имеющих место правонарушениях в детском саду №98, расположенном в Ясамальском районе города Баку, в районной прокуратуре проведено расследование.

На основании обращения об имеющих место противоправных действиях в детском саду №98, расположенном в Ясамальском районе города Баку, в районной прокуратуре проведено расследование.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Ясамальского района.

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в присвоении заведующей детсадом государственного имущества в крупном размере в течение 2018-2022 годов с использованием своего служебного положения, начислении зарплаты фиктивным сотрудникам и пр.

В прокуратуре Ясамальского района возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2 (хищение в крупном размере), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностное мошенничество) Уголовного кодекса АР.

В настоящее время расследование по факту продолжается.