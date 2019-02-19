Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В Баку возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции Алигулу Агалиева.

Как сообщает Report, ему выдвинуто обвинение по статье 293.2 (пытки, совершенные должностным лицом государственного органа в связи с выполнением своих служебных обязанностей, или лицом, выступающим в этом качестве, либо с его подстрекательства или согласия, либо другими лицами при его осведомленности) УК АР.

В качестве потерпевшего признан А.Аллахвердиев.

В отношении А.Агалиева принята мера пресечения – полицейский надзор.

Предварительное следствие по уголовному делу было завершено и передано в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело передано в производство судьи Ирады Гасанзаде.

Подготовительное заседание суда назначено на 25 февраля.

Отметим, что во время инцидента А.Агалиев работал на полицейской должности в одном из отделений Гарадагского районного управления полиции.