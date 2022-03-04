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В Баку возбуждено уголовное дело в отношении руководителя компании

В Баку возбуждено уголовное дело в отношении руководителя компании В Баку на руководителя компании завели уголовное дело.
Происшествия
4 марта 2022 г. 12:29
В Баку возбуждено уголовное дело в отношении руководителя компании

В Баку возбуждено уголовное дело в отношении руководителя компании.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На основании поступивших в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре обращений граждан о том, что председатель жилищно-строительного кооператива (ЖСК) "Sahil-S İnşaat” Алавердиев Талей Шамиль оглу в сговоре с другими лицами продал одну и ту же квартиру в жилом доме, построенном ЖСК в массиве “А-Б” поселка Ени Гюняшли Сураханского района столицы, возбуждено уголовное дело по статьям по ст. 178.3.2, 308.1 и 313 Уголовного кодекса.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные действия.

"Генеральная прокуратура, обращаясь к лицам, пострадавшим в результате незаконных действий должностных лиц ЖСК ”Sahil-S İnşaat“, просит незамедлительно предоставить информацию по горячим номерам 961, 161, в том числе на странице Генеральной прокуратуры в соцсетях", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda şirkət rəhbərinə cinayət işi açılıb

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