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В Баку возбуждено уголовное дело в отношении отца убитой четырехлетней девочки

В Баку возбуждено уголовное дело в отношении отца убитой четырехлетней девочки Талех Аллахъяров, отец четырехлетней Марьям, убитой и брошенной в колодец 31 января, привлечен к уголовной ответственности
Происшествия
5 февраля 2022 г. 13:04
В Баку возбуждено уголовное дело в отношении отца убитой четырехлетней девочки

Талех Аллахъяров, отец четырехлетней Марьям, убитой и брошенной в колодец 31 января, привлечен к уголовной ответственности.

Как сообщает Report, в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 126.3 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 133.2.4 (Истязание) Уголовного кодекса.

Сегодня в Хазарском районном суде будет рассмотрено ходатайство прокуратуры об избрании в отношении Т.Аллахъярова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что накануне Т.Аллахъяров принял участие в программе ATV “Bizimləsən”. Во время трансляции показаны видеозаписи, посланные Аллахъяровым жене, на которых он, намотав провод на шею Марьям, угрожает, что убьет ребенка, если его жена не вернется домой. После трансляции кадров Аллахъяров был задержан в студии сотрудниками Хазарского районного управления полиции.

Отметим, что 31 января в районную прокуратуру поступила информация об обнаружении на территории Хазарского района тела Марьям Гусейнли 2018 года рождения.

Сразу же сотрудниками прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта был проведен осмотр места происшествия и трупа, выполнены другие процессуальные действия.

По делу задержан проживающий по соседству Мехман Мансуров (1990 г.р.). По предварительной версии, Мансуров забил девочку до смерти, бросил тело в колодец и присыпал землей.

Прокуратура Хазарского района возбудила уголовное дело по статье 126.3 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего), ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda öldürülərək quyuya atılan dörd yaşlı qızın atasına cinayət işi açılıb

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