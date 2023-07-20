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В Баку возбуждено уголовное дело в отношении матери, выбросившей ребенка в мусорный бак

В Баку возбуждено уголовное дело в отношении матери, выбросившей ребенка в мусорный бак В Баку возбуждено уголовное дело в отношении матери, выбросившей ребенка в мусорный бак.
Происшествия
20 июля 2023 г. 16:27
В Баку возбуждено уголовное дело в отношении матери, выбросившей ребенка в мусорный бак

В Баку возбуждено уголовное дело в отношении матери, выбросившей ребенка в мусорный бак.

Об этом Report сообщили из пресс-службы МВД.

Отмечено, что в следственном отделе Управления полиции Сабунчинского района было проведено расследование в связи с обнаружением новорожденного ребенка в мусорном баке. Выбросившая ребенка в мусорный бак С. Гасымова задержана, у нее взяты показания, проведены необходимые следственные действия.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 143 (оставление в опасности) Уголовного кодекса АР, С.Гасымова привлечена к следствию в качестве обвиняемой.

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