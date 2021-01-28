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В Баку возбуждено уголовное дело в отношении еще одного армянского террориста

В Баку возбуждено уголовное дело в отношении еще одного армянского террориста В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении армянина Хосровяна Алеши Арамаисовича, обвиняемого в совершении действий террористического характера на территории Азербайджана в составе незаконного вооруженного формирования.
Происшествия
28 января 2021 г. 16:50
В Баку возбуждено уголовное дело в отношении еще одного армянского террориста

В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении армянина Хосровяна Алеши Арамаисовича, обвиняемого в совершении действий террористического характера на территории Азербайджана в составе незаконного вооруженного формирования.

Как сообщает Report, было подано представление в суд об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Представление будет рассмотрено в Сабаильском районном суде под председательством судьи Азера Тагиева.

А.Хосровяну предъявлены обвинения по ст. 228.1 (незаконное приобретение, передача, продажа, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств), ст. 276 (шпионаж), ст. 279.1 (создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности, незаконное завладение ими с оружием, боеприпасами, со взрывчатыми веществами, с военной техникой), ст. 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики).

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Версия на азербайджанском языке Bakıda daha bir erməni terrorçu barədə cinayət işi başlanılıb

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