В Баку возбуждено уголовное дело против содействующих незаконной вырубке деревьев

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре, были изобличены противоправные действия сотрудников учреждений по озеленению.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре, были изобличены противоправные действия сотрудников учреждений по озеленению.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, были выявлены обоснованные подозрения, что сотрудник главного производственного управления учреждений по озеленению Анар Аббасбейли и сотрудник хозяйственного объединения по озеленению Натик Аббасов получали взятки с граждан в обмен на содействие в незаконной вырубке деревьев на территории столичных объектов общепита.

Н.Аббасов был задержан с поличным во время получения взятки.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела, задержанным предъявлены обвинения по статье 178.2.3 (мошенничество с использованием лицом своего служебного положения) УК АР. Решением суда в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с отстранением от должности.

Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.