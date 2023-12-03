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Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства в Баку

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства в Баку В Баку возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства.
Происшествия
3 декабря 2023 г. 09:31
Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства в Баку

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства в Баку.

Об этом сообщили Report в Низаминской районной прокуратуре.

Было отмечено, что в ведомство поступила информация об убийстве Расима Заманова (1978 г.р.) на территории Низаминского района столицы.

По предварительной версии, Р.Заманов получил ножевые ранения во время ссоры, возникшей между ним и его родственником Гасаном Хасратовым (1980 г.р.)

В связи с фактом возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство), Г.Хасратов задержан в качестве подозреваемого.

Предварительное расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda qəsdən adam öldürmə faktı üzrə cinayət işi başlanıb

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