В Баку возбуждено уголовное дело по факту убийства 46-летнего мужчины

Прокуратура Сабунчинского района Баку возбудила уголовное дело в связи с убийством 46-летнего местного жителя.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, 3 марта на территории района было найдено тело Зафара Мамедова (1980 г.р.) с множественными колото-резаными ранениями.

Сообщается, что в ходе первоначальных следственных действий установлены обоснованные подозрения в совершении преступления Гусейном Гасановым. Он задержан органами прокуратуры в качестве подозреваемого. Следствие по делу продолжается.

По данному факту районной прокуратурой возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 120.1 (умышленное убийство) УК АР.