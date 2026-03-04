Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Происшествия
    04 марта, 2026
    • 15:26
    В Баку возбуждено уголовное дело по факту убийства 46-летнего мужчины

    Прокуратура Сабунчинского района Баку возбудила уголовное дело в связи с убийством 46-летнего местного жителя.

    Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, 3 марта на территории района было найдено тело Зафара Мамедова (1980 г.р.) с множественными колото-резаными ранениями.

    Сообщается, что в ходе первоначальных следственных действий установлены обоснованные подозрения в совершении преступления Гусейном Гасановым. Он задержан органами прокуратуры в качестве подозреваемого. Следствие по делу продолжается.

    По данному факту районной прокуратурой возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

