В Баку возбуждено уголовное дело по факту убийства 46-летнего мужчины
Происшествия
- 04 марта, 2026
- 15:26
Прокуратура Сабунчинского района Баку возбудила уголовное дело в связи с убийством 46-летнего местного жителя.
Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, 3 марта на территории района было найдено тело Зафара Мамедова (1980 г.р.) с множественными колото-резаными ранениями.
Сообщается, что в ходе первоначальных следственных действий установлены обоснованные подозрения в совершении преступления Гусейном Гасановым. Он задержан органами прокуратуры в качестве подозреваемого. Следствие по делу продолжается.
По данному факту районной прокуратурой возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 120.1 (умышленное убийство) УК АР.
