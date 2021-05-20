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В Баку возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины от рук полицейского

В Баку возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины от рук полицейского В Баку возбуждено уголовное дело по факту убийства полицейским женщины в Баку и дальнейшей попыткой самоубийства.
Происшествия
20 мая 2021 г. 16:10
В Баку возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины от рук полицейского
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В Баку возбуждено уголовное дело по факту убийства полицейским женщины в Баку и дальнейшей попыткой самоубийства.

Как сообщила в ответ на запрос Report руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Гюнай Селимзаде, по указанному факту в следственном управлении Генпрокуратуры по соответствующей статье УК возбуждено уголовное дело.

“В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники следственного управления Генпрокуратуры, отдела криминалистики и Ясамальской районной прокуратуры.

Г.Селимзаде отметила, что общественность будет дополнительно проинформирована.

В полдень 20 мая на территории Ясамальского района сотрудник районного управления полиции Гасан Османов 1995 г.р. на почве ревности открыл огонь из табельного оружия, убив свою знакомую Фатиму Гусейнову 1996 г.р., и попытался покончить с собой.

Состояние здоровья Г.Османова расценивается как тяжелое.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda polisin qadını qətlə yetirməsi ilə bağlı cinayət işi başlanıldı

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