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В Баку возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчиной своего малолетнего ребенка

В Баку возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчиной своего малолетнего ребенка
Происшествия
23 июля 2024 г. 10:28
В Баку возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчиной своего малолетнего ребенка

В прокуратуру Сураханского района города Баку ночью 23 июля поступила информация о смерти двух человек и ранении еще одного.

Об этом Report сообщили в районной прокураторе.

Сообщается, что в ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что Рза Эюбов 1974 года рождения, проживающий в поселке Бина, сначала нанес колото-режущим предметом ранения двум своим малолетним сыновьям, а затем себе, в результате чего он сам и один из малолетних детей скончались.

Другой ребенок был госпитализирован, в настоящее время его лечение продолжается.

По факту в прокуратуре Сураханского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4, 120.2.9, 29, 120.2.4, 29, 120.2.9 (умышленное убийство с особой жестокостью лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и покушение на убийство) и другим статьям Уголовного кодекса, ведется предварительное следствие.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda kişinin azyaşlı övladı və özünü öldürməsi faktı ilə bağlı cinayət işi açılıb

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