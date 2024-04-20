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В Баку возбуждено уголовное дело по факту убийства молодой девушки

В Баку возбуждено уголовное дело по факту убийства молодой девушки Прокуратура Хатаинского района возбудила уголовное дело по факту убийства молодой девушки ее знакомым.
Происшествия
20 апреля 2024 г. 12:28
В Баку возбуждено уголовное дело по факту убийства молодой девушки

Прокуратура Хатаинского района возбудила уголовное дело по факту убийства молодой девушки ее знакомым.

Как сообщает Report, 22-летняя Эльнара Джаббарова была убита рано утром 20 апреля на территории Хатаинского района.

По предварительной версии, 21-летний Сабухи Гурбатов зарезал девушку ножом, а затем нанес себе телесные повреждения. При задержании подозреваемому была оказана медицинская помощь, он госпитализирован.

По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство).

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 22 yaşlı xanım tanışını qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs barədə cinayət işi açılıb

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