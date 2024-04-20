В Баку возбуждено уголовное дело по факту убийства молодой девушки

Прокуратура Хатаинского района возбудила уголовное дело по факту убийства молодой девушки ее знакомым.

Прокуратура Хатаинского района возбудила уголовное дело по факту убийства молодой девушки ее знакомым.

Как сообщает Report, 22-летняя Эльнара Джаббарова была убита рано утром 20 апреля на территории Хатаинского района.

По предварительной версии, 21-летний Сабухи Гурбатов зарезал девушку ножом, а затем нанес себе телесные повреждения. При задержании подозреваемому была оказана медицинская помощь, он госпитализирован.

По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство).