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В Баку возбуждено уголовное дело по факту убийства младенца по неосторожности

В Баку возбуждено уголовное дело по факту убийства младенца по неосторожности В Баку возбуждено уголовное дело по факту убийства младенца по неосторожности.
Происшествия
15 ноября 2022 г. 17:06
В Баку возбуждено уголовное дело по факту убийства младенца по неосторожности

В Баку возбуждено уголовное дело по факту убийства младенца по неосторожности.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Ясамальского района.

Сообщается, что в прокуратуре Ясамальского района было проведено расследование по факту смерти ребенка, родившегося 26 июля текущего года в родильном отделении Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии.

В результате расследования было установлено, что несмотря на оказание медицинской помощи врачами указанной больницы, младенец скончался.

По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 124.1 (Убийство по неосторожности) УК АР.

В настоящее время расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda körpənin ehtiyatsızlıqdan öldürülməsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

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