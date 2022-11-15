В Баку возбуждено уголовное дело по факту убийства младенца по неосторожности

В Баку возбуждено уголовное дело по факту убийства младенца по неосторожности.

В Баку возбуждено уголовное дело по факту убийства младенца по неосторожности.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Ясамальского района.

Сообщается, что в прокуратуре Ясамальского района было проведено расследование по факту смерти ребенка, родившегося 26 июля текущего года в родильном отделении Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии.

В результате расследования было установлено, что несмотря на оказание медицинской помощи врачами указанной больницы, младенец скончался.

По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 124.1 (Убийство по неосторожности) УК АР.

В настоящее время расследование продолжается.