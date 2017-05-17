В Баку возбуждено уголовное дело по факту суицида 31-летней женщины, один человек арестован

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Главное управление полиции города Баку и городская прокуратура распространили официальную информацию о суициде, совершенном в Насиминском районе.

Как сообщили Report в прокуратуре, на основе информации, поступившей о суициде, совершенном 15 мая Шарифовой Сусаной Шакир гызы 1986 г.р., сотрудниками районной прокуратуры и управления полиции с участием судмедэкспертов был произведен осмотр места происшествия и тела, взяты вещественные доказательства и выполнены другие необходимые процессуальные действия.

Отметим, что С.Шарифова выбросилась с балкона своей квартиры в Насиминском районе.

В районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК.

Следствием были выявлены подозрения на то, что женщина постоянно избивалась, подвергалась насилию и унижалась со стороны Бахшиева Абульфаса Юсиф оглу, с которым с 2009 года жила в гражданском браке, который и довел ее до самоубийства.

Они фактически проживали вместе и С.Шарифова была материально зависима от него.

А.Бахшиев был задержан и привлечен к следствию к качестве подозреваемого.

По вышеуказанной статье в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

На данный момент необходимые следственные действия по делу продолжаются.