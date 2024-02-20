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В Баку возбуждено дело по факту применения насилия в отношении сотрудника “Азеригаз”

В Баку возбуждено дело по факту применения насилия в отношении сотрудника “Азеригаз” В прокуратуре Насиминского района столицы возбуждено уголовное дело в связи с применением насилия против сотрудника ПО "Азеригаз" при выполнении служебных обязанностей.
Происшествия
20 февраля 2024 г. 17:31
В Баку возбуждено дело по факту применения насилия в отношении сотрудника “Азеригаз”

В прокуратуре Насиминского района столицы возбуждено уголовное дело в связи с применением насилия против сотрудника ПО "Азеригаз" при выполнении служебных обязанностей.

Как сообщили Report в прокуратуре, инцидент произошел 12 февраля, когда сотрудники "Азеригаз" Агшин Мурадлы и Айхан Абазарли осматривали трубы, идущие от счетчика абонента по адресу улица И.Гасымова.

По итогам расследования было установлено, что проживающий по указанному адресу Фуад Мамедов применил насилие в отношении одного из сотрудников.

По факту возбуждено уголовное дело, Мамедов привлечен в качестве обвиняемого по статье 315 УК (оказание сопротивления или применение насилия в отношении представителя власти).

Решением суда в отношении Мамедова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda “Azəriqaz”ın əməkdaşına qarşı zor tətbiq olunması faktı ilə bağlı cinayət işi başlanıb

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