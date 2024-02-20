В Баку возбуждено дело по факту применения насилия в отношении сотрудника “Азеригаз”

В прокуратуре Насиминского района столицы возбуждено уголовное дело в связи с применением насилия против сотрудника ПО "Азеригаз" при выполнении служебных обязанностей.

В прокуратуре Насиминского района столицы возбуждено уголовное дело в связи с применением насилия против сотрудника ПО "Азеригаз" при выполнении служебных обязанностей.

Как сообщили Report в прокуратуре, инцидент произошел 12 февраля, когда сотрудники "Азеригаз" Агшин Мурадлы и Айхан Абазарли осматривали трубы, идущие от счетчика абонента по адресу улица И.Гасымова.

По итогам расследования было установлено, что проживающий по указанному адресу Фуад Мамедов применил насилие в отношении одного из сотрудников.

По факту возбуждено уголовное дело, Мамедов привлечен в качестве обвиняемого по статье 315 УК (оказание сопротивления или применение насилия в отношении представителя власти).

Решением суда в отношении Мамедова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, расследование продолжается.