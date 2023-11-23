Возбуждено уголовное дело по факту пожара на рынке стройматериалов в Баку

В Баку возбуждено уголовное дело по факту пожара на рынке стройматериалов.

Возбуждено уголовное дело по факту пожара на рынке стройматериалов в Баку.

Как сообщает Report, совместную информацию распространили Генеральная прокуратура и Министерство по чрезвычайным ситуациям.

На основании поступившей информации о пожаре на территории рынка стройматериалов, расположенном в Наримановском районе столицы, к месту происшествия немедленно были привлечены силы МЧС.

Пожар нанес ущерб торговым объектам, принадлежащим индивидуальным предпринимателям. Кроме того, в результате пожара погиб предприниматель Рази Гасымов, 1962 года рождения.

Продолжаются оперативные и неотложные мероприятия по тушению пожара с привлечением специальных технических средств и живой силы.

По данному факту в оперативно-следственном управлении МЧС возбуждено уголовное дело по статье 225.2 УК (Нарушение правил пожарной безопасности).

По делу назначены судебные пожарно-технические экспертизы для установления причины пожара и размера ущерба, а также судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти Рази Гасымова.