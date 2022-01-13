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В Баку возбуждено дело против врачей, обвиняемых в фальсификации степени инвалидности

В Баку возбуждено дело против врачей, обвиняемых в фальсификации степени инвалидности В Баку возбуждено уголовное дело в отношении врачей, обвиняемых в фальсификации степени инвалидности отдельных лиц.
Происшествия
13 января 2022 г. 10:07
В Баку возбуждено дело против врачей, обвиняемых в фальсификации степени инвалидности
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В Баку возбуждено уголовное дело в отношении врачей, обвиняемых в фальсификации степени инвалидности отдельных лиц.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что в течение 2021 года в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре завершилось предварительное расследование уголовных дел, возбужденных по соответствующим статьям УК АР, по фактам фальсификации диагнозов, установленных членами врачебных консультативных комиссий различных медицинских учреждений с целью присвоения соответствующей степени инвалидности отдельным лицам.

В ходе проведенного расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что члены врачебной Консультативной комиссии городской поликлиники № 15 TƏBİB Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Мехпара Мамедова и Кёнуль Султанова, злоупотребив своими должностными полномочиями, с целью присвоения степени инвалидности лицам, обратившимся в комиссию, намеренно отягчили и в искаженной форме внесли информацию о заболеваниях этих лиц в официальный электронный информационный ресурс, чем нанесли существенный вред охраняемым законом интересам государства.

Обоим врачам предъявлены обвинения по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Уголовные дела направлены в суд.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda saxta əlillik dərəcəsi verən həkimlərə cinayət işi açılıb

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