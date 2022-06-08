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В Баку восстановлен тротуар на месте демонтированной незаконной парковки

В Баку восстановлен тротуар на месте демонтированной незаконной парковки Завершился процесс демонтажа незаконной парковки в центре Баку.
Происшествия
8 июня 2022 г. 11:30
В Баку восстановлен тротуар на месте демонтированной незаконной парковки

Завершился процесс демонтажа незаконной парковки в центре Баку.

Как сообщает Report, тротуар по адресу проспект Бюльбюля, 18-30 в Насиминском районе столицы полностью восстановлен.

На этой территории будут высажены деревья.

Накануне в социальных сетях появилась информация о вырубке деревьев, создании автостоянки и, как следствие, сужении тротуара по адресу Насиминский район, проспект Бюльбюля, 18-30. По поручению президента Ильхама Алиева было начато соответствующее разбирательство. Выяснилось, что незаконная парковка организована Союзом кинематографистов Азербайджана.

В связи с вырубкой деревьев руководство муниципалитета Насиминского района оштрафовано на 5 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda qanunsuz parkinq yaradılmış ərazidə səki tam bərpa edilib - FOTO

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