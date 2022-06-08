В Баку восстановлен тротуар на месте демонтированной незаконной парковки

Завершился процесс демонтажа незаконной парковки в центре Баку.

Завершился процесс демонтажа незаконной парковки в центре Баку.

Как сообщает Report, тротуар по адресу проспект Бюльбюля, 18-30 в Насиминском районе столицы полностью восстановлен.

На этой территории будут высажены деревья.

Накануне в социальных сетях появилась информация о вырубке деревьев, создании автостоянки и, как следствие, сужении тротуара по адресу Насиминский район, проспект Бюльбюля, 18-30. По поручению президента Ильхама Алиева было начато соответствующее разбирательство. Выяснилось, что незаконная парковка организована Союзом кинематографистов Азербайджана.

В связи с вырубкой деревьев руководство муниципалитета Насиминского района оштрафовано на 5 тыс. манатов.