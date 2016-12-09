Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Баку таксиста ранили ножом.

Как сообщает Report, случай зарегистрирован на улице Школьная в Сабаильском районе.

Согласно информации, занимающегося деятельностью такси 42-летнего Байрама Джафарова на автомобиле марки Mercedes знаком остановил неизвестный. Этот человек сел на заднее сиденье автомобиля и нанес 3 ножевых ранения в спину Б.Джафарова.

После этого неизвестный вышел из машины и скрылся с места происшествия.

Б.Джафаров на машине скорой помощи был доставлен в Городскую клиническую больницу №1.

По факту ведется расследование сотрудниками 41-го отделения полиции Сабаильского районного управления полиции.