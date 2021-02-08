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В Баку водителя извлекли из искореженной кабины

В Баку водителя извлекли из искореженной кабины В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
8 февраля 2021 г. 19:40
В Баку водителя извлекли из искореженной кабины

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, инцидент произошел 8 февраля около 17 часов на территории Сабаильского района.

Грузовик марки "Hyundai" с государственным регистрационным знаком 99-JU-480 врезался в придорожный электрический столб. В результате аварии водитель оказался зажатым в деформированном автомобиле.

Информация о ДТП поступила на "горячую линию" МЧС 112. На место происшествия были привлечены спасатели Службы спасения особого риска МЧС, которые вызволили водителя из искореженного автомобиля.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda avtomobildə sıxılmış vəziyyətdə qalan sürücü belə çıxarıldı - VİDEO

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