В Баку водителя извлекли из искореженной кабины

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, инцидент произошел 8 февраля около 17 часов на территории Сабаильского района.

Грузовик марки "Hyundai" с государственным регистрационным знаком 99-JU-480 врезался в придорожный электрический столб. В результате аварии водитель оказался зажатым в деформированном автомобиле.

Информация о ДТП поступила на "горячую линию" МЧС 112. На место происшествия были привлечены спасатели Службы спасения особого риска МЧС, которые вызволили водителя из искореженного автомобиля.

По факту проводится расследование.