О нас

В Баку водители оштрафованы за нарушение санитарных норм

В Баку водители оштрафованы за нарушение санитарных норм В Баку водители оштрафованы за нарушение санитарных норм.
Происшествия
29 августа 2023 г. 15:05
В Баку водители оштрафованы за нарушение санитарных норм

В Баку водители оштрафованы за нарушение санитарных норм.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сотрудники Главного управления общественной безопасности МВД совместно с представителями профильных учреждений Министерства экологии и природных ресурсов в ходе мероприятий, проводимых в целях пресечения нарушений санитарно-гигиенических норм и правил недропользования, 28 августа выявили в Сабунчинском и Сураханском районах факты незаконных перевозок смешанных пород и складирования бытовых отходов.

За нарушение требований статей 228 (использование недр без лицензии или разрешения) и 271 (несоблюдение требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов) Кодекса об административных правонарушениях в отношении трех водителей были применены меры административного взыскания.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda sanitariya-gigiyena qaydalarına əməl etməyən sürücülər cərimələnib

Экслюзивные новости

Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
29 августа 2023 г. 13:44
Эксперт: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора
Эксперт: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора
28 августа 2023 г. 14:49
Фарид Шафиев: Гуманитарная помощь Франции - продолжение начатого Арменией шоу
Фарид Шафиев: Гуманитарная помощь Франции - продолжение начатого Арменией шоу
28 августа 2023 г. 14:42
Посол Литвы: В современных условиях транзит грузов через Азербайджан приобретает все большее значение
Посол Литвы: В современных условиях транзит грузов через Азербайджан приобретает все большее значение
28 августа 2023 г. 12:34
​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
25 августа 2023 г. 15:54
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
21 августа 2023 г. 17:47
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
17 августа 2023 г. 13:20
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в гуманитарной катастрофе
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в "гуманитарной катастрофе"
16 августа 2023 г. 18:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi