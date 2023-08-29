В Баку водители оштрафованы за нарушение санитарных норм.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).
Сотрудники Главного управления общественной безопасности МВД совместно с представителями профильных учреждений Министерства экологии и природных ресурсов в ходе мероприятий, проводимых в целях пресечения нарушений санитарно-гигиенических норм и правил недропользования, 28 августа выявили в Сабунчинском и Сураханском районах факты незаконных перевозок смешанных пород и складирования бытовых отходов.
За нарушение требований статей 228 (использование недр без лицензии или разрешения) и 271 (несоблюдение требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов) Кодекса об административных правонарушениях в отношении трех водителей были применены меры административного взыскания.