В Баку водители автобуса изнасиловали пассажирку

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В Баку водители автобуса избили и изнасиловали 30-летнюю женщину.

Как сообщает Report, факт зарегистрирован на улице Мир Джалала Пашаева в 4 микрорайоне.

По информации, обратившись в Насиминское РУП, 30-летняя А.Г. (имя вымышленное) заявила, что познакомилась в пассажирском автобусе №65 с водителем Джамалом Тагиевым, а через несколько дней была приглашена на застолье в доме водителя. Здесь гостья возразила неэтичному поведению одного из приглашенных (впоследствии стало известно, что это водитель пассажирского автобуса №61 Таджаддин Зейналов 1979 г.р.). Позже водители изнасиловали А.Г. На место происшествия прибыли сотрудники 19-го отделения полиции Насиминского РУП.

В Насиминской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 149.2.1 (изнасилование, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) УК. Оба водителя задержаны.