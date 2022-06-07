В Баку водитель внедорожника погиб в ДТП с грузовиком

В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, авария произошла 6 июня около 18:00 в поселке Гобустан Гарадагского района Баку.

Внедорожник Land-Rover, за рулем которого находился житель столицы Вахид Эйвазов, столкнулся с грузовиком КамАЗ, управляемым жителем Габалинского района В.Рашидовым. В результате ДТП водитель внедорожника с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где он скончался, несмотря на усилия врачей.

По факту в Главном следственном управлении ведется расследование.