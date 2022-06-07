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В Баку водитель внедорожника погиб в ДТП с грузовиком

В Баку водитель внедорожника погиб в ДТП с грузовиком В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Происшествия
7 июня 2022 г. 10:18
В Баку водитель внедорожника погиб в ДТП с грузовиком

В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, авария произошла 6 июня около 18:00 в поселке Гобустан Гарадагского района Баку.

Внедорожник Land-Rover, за рулем которого находился житель столицы Вахид Эйвазов, столкнулся с грузовиком КамАЗ, управляемым жителем Габалинского района В.Рашидовым. В результате ДТП водитель внедорожника с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где он скончался, несмотря на усилия врачей.

По факту в Главном следственном управлении ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda “Land-Rover”lə “KamAZ” toqquşub, ölən var

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