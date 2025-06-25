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В Баку водитель такси привлечен к ответственности за неэтичное поведение

В Баку водитель такси привлечен к ответственности за неэтичное поведение В Баку водитель такси привлечен к ответственности за неэтичное поведение.
Происшествия
25 июня 2025 г. 12:30
В Баку водитель такси привлечен к ответственности за неэтичное поведение

В Баку водитель такси привлечен к ответственности за неэтичное поведение.

Как сообщает Report, согласно информации правоохранительных органов, некоторые водители такси ведут разговоры с женщинами-пассажирами на посторонние темы, делают неуместные предложения, и ведут себя вопреки этическим нормам, о чем неоднократно поступали жалобы от потерпевших.

Сотрудниками Управления полиции Бинагадинского районе на основании жалобы одной из пассажирок задержан и привлечен к ответственности водитель автомобиля марки Opel Astra с государственным регистрационным номером 99-UX-472.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоBakıda qeyri-etik davranışına görə daha bir taksi sürücüsü məsuliyyətə cəlb olunub

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