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    В Баку водитель такси нанес ножевое ранение пассажиру за отказ оплатить проезд

    Водитель потребовал у клиента 10 манатов за проезд
    © Courtesy İmage

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Наримановском районе Баку произошла поножовщина.

    Как передает Report, Шарифов Сеймур Нияз оглу 1988 г.р. вызвал такси и попросил отвезти в Наримановский район, где он проживает. По приезде по указанному адресу водитель такси потребовал у него 10 манатов за проезд. Однако когда пассажир сказал, что у него нет необходимой суммы, между сторонами завязалась драка. В результате С. Шарифов был ранен ножом. Его госпитализировали. 

    Факт расследуется.

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