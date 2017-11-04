В Баку водитель такси нанес ножевое ранение пассажиру за отказ оплатить проезд

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Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Наримановском районе Баку произошла поножовщина.

Как передает Report, Шарифов Сеймур Нияз оглу 1988 г.р. вызвал такси и попросил отвезти в Наримановский район, где он проживает. По приезде по указанному адресу водитель такси потребовал у него 10 манатов за проезд. Однако когда пассажир сказал, что у него нет необходимой суммы, между сторонами завязалась драка. В результате С. Шарифов был ранен ножом. Его госпитализировали.

Факт расследуется.