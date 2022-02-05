В Баку водитель совершил наезд на двух пешеходов

В Баку водитель совершил наезд на женщин-пешеходов.

В Баку водитель совершил наезд на женщин-пешеходов.

Как сообщает Report, ДТП было зарегистрировано на территории Бинагадинского района столицы.

На территории поселка Баладжары автомобиль сбил переходящих дорогу жительниц столицы Н.Уршанову и С.Сулейманову. Женщины были доставлены в больницу, где им была оказана медицинская помощь.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции, был задержан совершивший наезд на пешеходов водитель автомобиля марки “Opel” житель города Баку Р.Гафаров.

По факту проводится расследование.