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В Баку водитель совершил наезд на двух пешеходов

В Баку водитель совершил наезд на двух пешеходов В Баку водитель совершил наезд на женщин-пешеходов.
Происшествия
5 февраля 2022 г. 12:50
В Баку водитель совершил наезд на двух пешеходов

В Баку водитель совершил наезд на женщин-пешеходов.

Как сообщает Report, ДТП было зарегистрировано на территории Бинагадинского района столицы.

На территории поселка Баладжары автомобиль сбил переходящих дорогу жительниц столицы Н.Уршанову и С.Сулейманову. Женщины были доставлены в больницу, где им была оказана медицинская помощь.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции, был задержан совершивший наезд на пешеходов водитель автомобиля марки “Opel” житель города Баку Р.Гафаров.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda avtomobillə iki qadını vurub qaçan sürücü saxlanılıb

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