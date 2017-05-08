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    В Баку водитель совершил аварию, пассажиру апмутировали руку

    У помещенного в больницу Адиля Мамедова ампутировали правую руку

    Баку. 8 мая.  REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

    Как сообщает Report, инцидент был зарегистрирован на территории поселка Бакиханов Сабунчинского района.

    Так, водитель автомобиля такси марки "Mercedes" потерял управление и совершил аварию. В результате аварии Мамедов Адиль Исрафил оглу 1977 г.р., высунувший руку из автомобиля во время движения, получил тяжелое ранение. У помещенного в больницу Адиля Мамедова ампутировали правую руку.

    По факту Главным управлением следствия и дознания министерства внутренних дел ведется расследование.

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