В Баку водитель совершил аварию, пассажиру апмутировали руку

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщает Report, инцидент был зарегистрирован на территории поселка Бакиханов Сабунчинского района.

Так, водитель автомобиля такси марки "Mercedes" потерял управление и совершил аварию. В результате аварии Мамедов Адиль Исрафил оглу 1977 г.р., высунувший руку из автомобиля во время движения, получил тяжелое ранение. У помещенного в больницу Адиля Мамедова ампутировали правую руку.

По факту Главным управлением следствия и дознания министерства внутренних дел ведется расследование.