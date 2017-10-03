В Баку водитель сбил женщину и скрылся с места происшествия

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку автомобиль сбил женщину и скрылся с места происшествия.

Как сообщает Report, инцидент произошел, когда Алиева Айнура Мадафил гызы 1983 г.р. пыталась перейти дорогу в поселке Балаханы.

Водитель, видя, как пострадавшая упала на землю, проигнорировал это и скрылся с места происшествия.

Сотрудники скорой неотложной помощи доставили пострадавшую в больницу.

Факт расследуется Сабунчинским районным управлением полиции.