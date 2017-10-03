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    В Баку водитель сбил женщину и скрылся с места происшествия

    Инцидент произошел в поселке Балаханы© Foto: Report.az

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку автомобиль сбил женщину и скрылся с места происшествия.

    Как сообщает Report, инцидент произошел, когда Алиева Айнура Мадафил гызы 1983 г.р. пыталась перейти дорогу в поселке Балаханы.

    Водитель, видя, как пострадавшая упала на землю, проигнорировал это и скрылся с места происшествия.

    Сотрудники скорой неотложной помощи доставили пострадавшую в больницу.

    Факт расследуется Сабунчинским районным управлением полиции.

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