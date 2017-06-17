В Баку водитель сбил юношу и скрылся с места ДТП

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Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 24-летний парень.

Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано в Сабунчинском районе.

В поселке Забрат Тофик Рамиз оглу Эйюбов 1993 г.р. при попытке перейти дорогу был сбит легковым автомобилем. В результате он получил черепно-мозговую травму и перелом ног. Т. Эйюбов был доставлен в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Отметим, что совершивший наезд на пешехода водитель скрылся с места происшествия.

Факт расследуется в Управлении полиции Сабунчинского района.