В Баку водитель сбил супругов и скрылся с места ДТП

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Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали супруги.

Как сообщает Report, происшествие было зафиксировано в Сураханском районе.

Так, в поселке Гарачухур переходивших дорогу Парвиза Адиль оглу Ибрагимова 1982 г.р. и его супругу Талеху Мухаммед гызы Аббасову 1985 г.р. сбил легковой автомобиль. В результате инцидента они оба получили травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Парвиз Ибрагимов в предварительных показаниях полиции заявил, что их сбил автомобиль марки Opel.

Отметим, что совершивший преступление водитель скрылся с места происшествия.

По факту в Сураханском районном управлении полиции проводится расследование.