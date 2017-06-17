 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку водитель сбил супругов и скрылся с места ДТП

    По факту в Сураханском районном управлении полиции проводится расследование© Courtesy İmage

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали супруги.

    Как сообщает Report, происшествие было зафиксировано в Сураханском районе.

    Так, в поселке Гарачухур переходивших дорогу Парвиза Адиль оглу Ибрагимова 1982 г.р. и его супругу Талеху Мухаммед гызы Аббасову 1985 г.р. сбил легковой автомобиль. В результате инцидента они оба получили травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу.

    Парвиз Ибрагимов в предварительных показаниях полиции заявил, что их сбил автомобиль марки Opel.

    Отметим, что совершивший преступление водитель скрылся с места происшествия.

    По факту в Сураханском районном управлении полиции проводится расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi