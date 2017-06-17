В Баку водитель сбил супругов и скрылся с места ДТП

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали супруги.
Как сообщает Report, происшествие было зафиксировано в Сураханском районе.
Так, в поселке Гарачухур переходивших дорогу Парвиза Адиль оглу Ибрагимова 1982 г.р. и его супругу Талеху Мухаммед гызы Аббасову 1985 г.р. сбил легковой автомобиль. В результате инцидента они оба получили травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу.
Парвиз Ибрагимов в предварительных показаниях полиции заявил, что их сбил автомобиль марки Opel.
Отметим, что совершивший преступление водитель скрылся с места происшествия.
По факту в Сураханском районном управлении полиции проводится расследование.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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