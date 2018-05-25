В Баку водитель пытался скрыться с места ДТП и вновь попал в аварию - ФОТО

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В Баку на проспекте Зии Буниятова произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано на территории Насиминского района.
Автомобиль Nissan, за рулем которого находился Сулейман Эльчин оглы, столкнулся с автомобилем Lada Priora. Водитель иномарки пытался скрыться с места происшествия. Автомобиль Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hundai, после чего врезался в бетонное ограждение.
Сотрудники дорожной полиции ведут расследование по факту.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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