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    В Баку водитель пытался скрыться с места ДТП и вновь попал в аварию - ФОТО

    На проспекте Зии Буниятова произошло дорожно-транспортное происшествие© Report

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В Баку на проспекте Зии Буниятова произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано на территории Насиминского района.

    Автомобиль Nissan, за рулем которого находился Сулейман Эльчин оглы, столкнулся с автомобилем Lada Priora. Водитель иномарки пытался скрыться с места происшествия. Автомобиль Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hundai, после чего врезался в бетонное ограждение.

    Сотрудники дорожной полиции ведут расследование по факту.

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