В Баку водитель проигнорировал просьбу сбитого им пешехода и покинул место ДТП

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Сураханском районе Баку произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход.

Как сообщает Report, 57-летний Асланов Аббасгулу Юсиф оглу был сбит легковым автомобилем, водитель которого пока не установлен, при попытке перейти высокоскоростную магистральную дорогу в поселке Рамана.

Совершивший наезд водитель покинул место происшествия, видя, что пешеход получил травмы. Пострадавший был доставлен в больницу с помощью окружающих людей. По его словам, после наезда он попросил водителя отвезти его в больницу, но тот проигнорировал его просьбу.

Сотрудники Сураханского районного управления полиции осуществляют мероприятия по поимке и передаче следствию совершившего аварию водителя.