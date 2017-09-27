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    В Баку водитель проигнорировал просьбу сбитого им пешехода и покинул место ДТП

    Пострадавший попросил отвезти его в больницу© Foto: Report.az

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Сураханском районе Баку произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход.

    Как сообщает Report, 57-летний Асланов Аббасгулу Юсиф оглу был сбит легковым автомобилем, водитель которого пока не установлен, при попытке перейти высокоскоростную магистральную дорогу в поселке Рамана.

    Совершивший наезд водитель покинул место происшествия, видя, что пешеход получил травмы. Пострадавший был доставлен в больницу с помощью окружающих людей. По его словам, после наезда он попросил водителя отвезти его в больницу, но тот проигнорировал его просьбу.

    Сотрудники Сураханского районного управления полиции осуществляют мероприятия по поимке и передаче следствию совершившего аварию водителя.

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