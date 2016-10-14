Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В Баку водитель, перенесший за рулем инфаркт, насмерть сбил работника банка.

Как сообщает Report, ДТП произошло на проспекте Мятбуат.

Магеррамов Фарман Азад оглу перенес инфаркт за рулем автомобиля марки KİA. Потеряв управление, он сбил 53-летнего пешехода Аббасова Фариза Николай оглу. Машина прижала пешехода к стене.

Водитель Ф.Магеррамов скончался на месте.

Хотя получивший черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и травму левой голени Ф.Аббасов был помещен в Клинический медицинский центр №1 в Баку, он скончался в больнице.

По факту ведется расследование.

Отметим, что Ф.Аббасов являлся работником одного из банков.