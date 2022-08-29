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В Баку водитель насмерть сбил пешехода

В Баку водитель насмерть сбил пешехода В Баку неизвестный водитель насмерть сбил пешехода.
Происшествия
29 августа 2022 г. 09:42
В Баку водитель насмерть сбил пешехода

В Баку неизвестный водитель насмерть сбил пешехода.

Как сообщат Report, случай зарегистрирован 28 августа на улице Кероглу Рагимова в Наримановском районе.

Водитель, чья личность не установлена, за рулем автомобиля Toyota Prius насмерть сбил на пешеходном переходе Мамедли Нураддина Зият оглу, 1992 года рождения, после чего скрылся с места происшествия.

По факту в Наримановском РУП возбуждено уголовное дело по статьям 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и 264 (побег с места дорожно-транспортного происшествия) Уголовного кодекса. Проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda naməlum sürücü avtomobillə piyadanı vuraraq öldürüb

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