В Баку водитель насмерть сбил пешехода

В Баку неизвестный водитель насмерть сбил пешехода.

В Баку неизвестный водитель насмерть сбил пешехода.

Как сообщат Report, случай зарегистрирован 28 августа на улице Кероглу Рагимова в Наримановском районе.

Водитель, чья личность не установлена, за рулем автомобиля Toyota Prius насмерть сбил на пешеходном переходе Мамедли Нураддина Зият оглу, 1992 года рождения, после чего скрылся с места происшествия.

По факту в Наримановском РУП возбуждено уголовное дело по статьям 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и 264 (побег с места дорожно-транспортного происшествия) Уголовного кодекса. Проводится расследование.