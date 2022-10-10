В Баку водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия

В Баку водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

В Баку водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Происшествие зафиксировано 9 октября около 21:00 в поселке Говсан Сураханского района.

Неизвестный насмерть сбил переходившего дорогу жителя столицы Мазахира Нагызаде, после чего скрылся с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, установлено, что ДТП совершено на автомобиле марки Nissan. Водитель Равиль Керимов задержан.

В Сураханском РУП проводится расследование.