О нас

В Баку водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия

В Баку водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия В Баку водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия.
Происшествия
10 октября 2022 г. 11:13
В Баку водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия

В Баку водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Происшествие зафиксировано 9 октября около 21:00 в поселке Говсан Сураханского района.

Неизвестный насмерть сбил переходившего дорогу жителя столицы Мазахира Нагызаде, после чего скрылся с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, установлено, что ДТП совершено на автомобиле марки Nissan. Водитель Равиль Керимов задержан.

В Сураханском РУП проводится расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bakıda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb, sürücü qaçıb

Самое важное

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
9 октября 2022 г. 13:07
Политбюро созывает седьмой пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва
Политбюро созывает седьмой пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва
9 октября 2022 г. 07:58
Принятое на Пражской встрече заявление - очередная победа официального Баку
Принятое на Пражской встрече заявление - очередная победа официального Баку
7 октября 2022 г. 14:52
Пражское заявление - Азербайджан добился своего
Пражское заявление - Азербайджан добился своего
7 октября 2022 г. 12:49
В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
7 октября 2022 г. 12:26
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
7 октября 2022 г. 06:43
В Праге вновь состоялась встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
ФотоВ Праге вновь состоялась встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
7 октября 2022 г. 04:38
Президент Ильхам Алиев в Праге дал интервью азербайджанским телеканалам
Президент Ильхам Алиев в Праге дал интервью азербайджанским телеканалам
7 октября 2022 г. 00:51
Президент Азербайджана: Планируем продолжить неформальные контакты с представителями армянского населения Карабаха
Президент Азербайджана: Планируем продолжить неформальные контакты с представителями армянского населения Карабаха
7 октября 2022 г. 00:48
Президент: Когда я обратился к премьер-министру Армении по поводу маршрута для автомагистрали, я так и не получил ответа
Президент: Когда я обратился к премьер-министру Армении по поводу маршрута для автомагистрали, я так и не получил ответа
7 октября 2022 г. 00:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi