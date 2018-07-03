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    В Баку водитель насмерть сбил пьяного пешехода - ФОТО - ВИДЕО

    © Report

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. 

    Как сообщает Report, двигавшийся по дороге ДСК автомобиль марки Mercedes с государственным регистрационным номером 10-GT-787, управляемый  Аббасовым Али Ахад оглы, сбил 40-45-летнего мужчину.  

    Водитель сразу доставил пешехода в больницу, однако врачи заявили, что мужчина скончался по дороге в медицинское учреждение. По словам водителя, пешеход был пьяным и внезапно вышел ему на встречу. 

    А.Аббасов задержан сотрудниками Бинагадинского РУП. 

    По факту ведется расследование. 

    ФОТО: Руслан Мамедов

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