В Баку водитель насмерть сбил пьяного пешехода - ФОТО - ВИДЕО

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Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход.

Как сообщает Report, двигавшийся по дороге ДСК автомобиль марки Mercedes с государственным регистрационным номером 10-GT-787, управляемый Аббасовым Али Ахад оглы, сбил 40-45-летнего мужчину.

Водитель сразу доставил пешехода в больницу, однако врачи заявили, что мужчина скончался по дороге в медицинское учреждение. По словам водителя, пешеход был пьяным и внезапно вышел ему на встречу.

А.Аббасов задержан сотрудниками Бинагадинского РУП.

По факту ведется расследование.

ФОТО: Руслан Мамедов