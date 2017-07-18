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    В Баку водитель совершил ДТП на перекрестке, есть раненые - ФОТО

    Инцидент произошел на пересечении улиц Нахчыванского и проспекта Гара Гараева© Foto: Report.az

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В Низаминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

    Как сообщает Report, автомобиль марки Hyundai, управляемый Джамалом Исмайловым врезался в принадлежащий Гарибу Ганиеву автомобиль Naz Lifan на пересечении улиц Нахчыванского и проспекта Гара Гараева.

    В результате водитель Hyundai Д.Исмайлов получил тяжелые ранения и был госпитализирован. На место происшествия были привлечены сотрудники Дорожно-патрульной службы.

    В результате предварительного расследования выяснилось, что водитель автомобиля марки Hyundai, выехав на проспект, нарушил требования дорожных знаков.

    Ведется расследование.

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