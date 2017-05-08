В Баку водитель "лондонского такси" сбил 10-летнего ребенка

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Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В Баку "лондонское такси" сбило ребенка.

Как передает Report, инцидент произошел в Хазарском районе на территории поселка Бина.

Вышедший их магазина "Хазар" 10-летний Закир Алиев при попытке перейти дорогу был сбит "лондонским такси" с государственным номерным знаком 90 AT 602. Совершивший аварию водитель отвез З. Алиева в больницу.

По факту Хазарским районным отделением полиции ведется расследование, водитель дал показания.