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    В Баку водитель и его родственники напали на сотрудников ГДП

    Сотрудники полиции получили телесные повреждения

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В Баку водитель и его родственники напали на сотрудников Государственной дорожной полиции (ГДП) и нанесли им телесные повреждения.    

    Как сообщает Report, инцидент произошел на территории Хазарского района.

    Согласно информации, 30-летний Ракиф Абдуллаев, проживающий в жилом массиве Гызыл гум поселка Мярдякан, при управлении автомобилем марки "ВАЗ-2107" не обратил внимание на запрещающий сигнал светофора (красный свет) и продолжил движение. 

    Находившиеся на тот момент на данной территории сотрудники Государственного управления дорожной полиции Главного управления полиции города Баку Вюгар Аббасов и Джейхун Агаев дали знак водителю "ВАЗ-2107" остановиться. Однако Р.Абдуллаев увеличил скорость и продолжил свой путь. 

    Он остановил автомобиль позади своего дома. Водитель Ракиф Абдуллаев, его отец 51-летний Рафиг Абдуллаев и брат 29-летний Гюлбала Абдуллаев, выйдя из автомобиля, напали с палками на сотрудников полиции, которые пытались остановить их, и нанесли им тяжелые телесные повреждения. Сержанты  полиции госпитализированы в Объединенную городскую больницу №26. Дж.Агаев был выписан после оказания медицинской помощи, а лечение В.Аббасова продолжается.

    Лица, совершившие хулиганство, задержаны сотрудниками Хазарского районного управления полиции, ведется следствие. 

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