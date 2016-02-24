В Баку водитель и его родственники напали на сотрудников ГДП

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В Баку водитель и его родственники напали на сотрудников Государственной дорожной полиции (ГДП) и нанесли им телесные повреждения.

Как сообщает Report, инцидент произошел на территории Хазарского района.

Согласно информации, 30-летний Ракиф Абдуллаев, проживающий в жилом массиве Гызыл гум поселка Мярдякан, при управлении автомобилем марки "ВАЗ-2107" не обратил внимание на запрещающий сигнал светофора (красный свет) и продолжил движение.

Находившиеся на тот момент на данной территории сотрудники Государственного управления дорожной полиции Главного управления полиции города Баку Вюгар Аббасов и Джейхун Агаев дали знак водителю "ВАЗ-2107" остановиться. Однако Р.Абдуллаев увеличил скорость и продолжил свой путь.

Он остановил автомобиль позади своего дома. Водитель Ракиф Абдуллаев, его отец 51-летний Рафиг Абдуллаев и брат 29-летний Гюлбала Абдуллаев, выйдя из автомобиля, напали с палками на сотрудников полиции, которые пытались остановить их, и нанесли им тяжелые телесные повреждения. Сержанты полиции госпитализированы в Объединенную городскую больницу №26. Дж.Агаев был выписан после оказания медицинской помощи, а лечение В.Аббасова продолжается.

Лица, совершившие хулиганство, задержаны сотрудниками Хазарского районного управления полиции, ведется следствие.