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В Баку водитель грузового автомобиля пытался наехать на полицейских

В Баку водитель грузового автомобиля пытался наехать на полицейских В Баку водитель грузового автомобиля пытался наехать на полицейских.
Происшествия
25 мая 2023 г. 17:30
В Баку водитель грузового автомобиля пытался наехать на полицейских

В Баку водитель грузового автомобиля пытался наехать на полицейских.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции.

24 мая в 11:50 на 47,5 километре автодороги Баку-Газах-госграница с Грузией сотрудники дорожной полиции для определения веса перевозимого груза остановили грузовик марки "Камаз" с государственным регистрационным знаком 16-BD-057, за рулем которого находился Исмаилов Ровшан Дилан оглу. Однако водитель грузовика не подчинился требованиям полицейских и пытался наехать на них.

Водителя удалось задержать. Собранные по делу материалы были направлены на рассмотрение в Гарадагский районный суд. По решению суда, Р.Исмаилов привлечен к административной ответственности.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda sürücü yük avtomobilini polisin üzərinə sürüb

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