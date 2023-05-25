В Баку водитель грузового автомобиля пытался наехать на полицейских

В Баку водитель грузового автомобиля пытался наехать на полицейских.

В Баку водитель грузового автомобиля пытался наехать на полицейских.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции.

24 мая в 11:50 на 47,5 километре автодороги Баку-Газах-госграница с Грузией сотрудники дорожной полиции для определения веса перевозимого груза остановили грузовик марки "Камаз" с государственным регистрационным знаком 16-BD-057, за рулем которого находился Исмаилов Ровшан Дилан оглу. Однако водитель грузовика не подчинился требованиям полицейских и пытался наехать на них.

Водителя удалось задержать. Собранные по делу материалы были направлены на рассмотрение в Гарадагский районный суд. По решению суда, Р.Исмаилов привлечен к административной ответственности.