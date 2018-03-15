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    В Баку водитель автомобиля сбил девушку и скрылся с места происшествия

    Полиция приступила к поиску виновника происшествия

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В ночные часы на территории Гарадагского района Баку девушку сбил автомобиль.

    Как передает Report, инцидент произошел в поселке Локбатан, когда 15-летняя Шукюрова Айтадж Мехди гызы хотела перейти дорогу.

    Виновник инцидента - водитель автомобиля неизвестной марки, скрылся с места происшествия.

    Пострадавшая была доставлена в Клинический медицинский центр №1 на машине скорой помощи.

    Сотрудники Гарадагского районного управления полиции приступили к поиску виновника происшествия.

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