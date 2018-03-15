В Баку водитель автомобиля сбил девушку и скрылся с места происшествия

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В ночные часы на территории Гарадагского района Баку девушку сбил автомобиль.

Как передает Report, инцидент произошел в поселке Локбатан, когда 15-летняя Шукюрова Айтадж Мехди гызы хотела перейти дорогу.

Виновник инцидента - водитель автомобиля неизвестной марки, скрылся с места происшествия.

Пострадавшая была доставлена в Клинический медицинский центр №1 на машине скорой помощи.

Сотрудники Гарадагского районного управления полиции приступили к поиску виновника происшествия.