В Баку водитель автомобиля сбил девушку и скрылся с места происшествия

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В ночные часы на территории Гарадагского района Баку девушку сбил автомобиль.
Как передает Report, инцидент произошел в поселке Локбатан, когда 15-летняя Шукюрова Айтадж Мехди гызы хотела перейти дорогу.
Виновник инцидента - водитель автомобиля неизвестной марки, скрылся с места происшествия.
Пострадавшая была доставлена в Клинический медицинский центр №1 на машине скорой помощи.
Сотрудники Гарадагского районного управления полиции приступили к поиску виновника происшествия.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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