Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Баку водитель автобуса ударил ножом 33-летнего мужчину.

Как передает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

Так, житель поселка Балаханы, 33-летний Гараев Шамиль Малик оглу подрался с водителем автобуса, следующего по маршруту № 40. Водитель автобуса (имя и фамилия не сообщаются) ударил Ш. Гараева ножом. Пострадавший был доставлен в больницу.

По факту в Сабунчинском районном управлении полиции ведется следствие.