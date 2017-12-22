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    В Баку водитель автобуса ударил ножом 33-летнего мужчину

    В Сабунчинском районном управлении полиции ведется следствие

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Баку водитель автобуса ударил ножом 33-летнего мужчину.

    Как передает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

    Так, житель поселка Балаханы, 33-летний Гараев Шамиль Малик оглу подрался с водителем автобуса, следующего по маршруту № 40. Водитель автобуса (имя и фамилия не сообщаются) ударил Ш. Гараева ножом. Пострадавший был доставлен в больницу.

    По факту в Сабунчинском районном управлении полиции ведется следствие. 

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