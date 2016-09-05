В Баку водитель автобуса, убивший своего коллегу, приговорен к 18 годам лишения свободы

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Мамеда Мамедова, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Маила Байрамова был вынесен приговор обвиняемому.

Приговором суда М.Мамедов осужден на 18 лет лишения свободы.

Напомним, что убийство произошло 23 марта этого года на улице Исмайыла Хидаятзаде на территории Наримановского района. Водитель маршрутного автобуса №4, житель Агстафинского района 37-летний М.Мамедов ударил ножом работавшего водителем на этой же маршрутной линии жителя Баку, 23-летнего Зульфугара Азизли, который находился за рулем. Раненый в сердце З.Азизли скончался по дороге в больницу.

Причиной конфликта между водителями стало несколько минут нарушения графика движения автобусов. После этого М.Мамедов был задержан сотрудниками Наримановского районного управления полиции.

По факту в Наримановской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК.